Traffico Roma del 25-08-2023 ore 10 | 00

(Di venerdì 25 agosto 2023) LuceverdeVerri trovati nuovamente dalla redazioneper lo più scorrevole sulla rete viaria dianche sul Raccordo Anulare non ci sono disagi di rilievo da segnalare intanto storia di piazza Pia proseguono i lavori per il Giubileo 2025 modificata la viabilità in diverse strade del rione Borgo già modificata nei giorni scorsi quelle in zona Prati in particolare sul Ponte Vittorio Emanuele II si viaggia a doppio senso di marcia Fate attenzione alla segnaletica sono deviata Inoltre diverse linee bus nell’aria di San Pietro e ripercussioni altra il Vaticano e Castel Sant’Angelo al momento rallentamenti sul lungotevere in Sassia per i trasporti ricordiamo che questa sera come domani sabato 26 agosto le attività di manutenzione sulla metro a sono sospese ultime corse quindi in partenza dai ...