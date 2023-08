Traffico Roma del 25-08-2023 ore 09 | 00

(Di venerdì 25 agosto 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

..., quest'ultimo in particolare nella serata di domenica Si va verso il quarto e ultimo fine settimana di agosto da bollino rosso all'insegna del ritorno a casa dalle vacanze. Si prevede...... la statale 148 " Pontina " nel Lazio e il Grande Raccordo Anulare di, quest'ultimo in ...medio di agosto in aumento del 2% rispetto al 2022 Al momento, fa sapere l'Anas, l'andamento medio ...Quindi per la partita di sabato 26 agosto tra Hellas Verona enon ci sarà quindi nessuna chiusura aldelle vie limitrofe allo Stadio, così come per i match successivi che si giocheranno ...

Traffico Roma del 25-08-2023 ore 08:00 RomaDailyNews

In questo ultimo weekend di agosto è atteso traffico sostenuto per il controesodo dai luoghi ... la statale 148 “Pontina” nel Lazio e il Grande Raccordo Anulare di Roma, quest’ultimo in particolare ...Osservate speciali sono: la A2 “Autostrada del Mediterraneo” in carreggiata Nord, la statale 16 “Adriatica” in direzione Nord dalla Puglia fino al Veneto, la strada statale 36 “Del Lago di Como e dell ...