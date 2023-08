Traffico Roma del 25-08-2023 ore 08 | 30

(Di venerdì 25 agosto 2023) LuceverdeBen ritrovati dalla redazione disagi sulla A1 Firenzea causa di un incidente ilprecedentemente bloccato ora in coda per 3 km dal bivio per la Dinamo diNord a Ponzanono Soratte verso Firenze si consiglia di uscire a Fianono e percorrere la statale Salaria in direzione di Rieti la polizia locale segnala in città un incidente su via di Sea in prossimità di via Cornelia possibili rallentamenti intanto nell’area di piazza Pia proseguono i lavori per il Giubileo 2025 con modifiche alla viabilità lungo le strade tra il Rione Borgo e zona Prati in particolare sul Ponte Vittorio Emanuele II si viaggia a doppio senso di marcia Fate attenzione alla segnaletica sono deviate inoltre le linee bus di zona inevitabili ripercussioni nel ...

..., quest'ultimo in particolare nella serata di domenica Si va verso il quarto e ultimo fine settimana di agosto da bollino rosso all'insegna del ritorno a casa dalle vacanze. Si prevede...... la statale 148 " Pontina " nel Lazio e il Grande Raccordo Anulare di, quest'ultimo in ...medio di agosto in aumento del 2% rispetto al 2022 Al momento, fa sapere l'Anas, l'andamento medio ...Quindi per la partita di sabato 26 agosto tra Hellas Verona enon ci sarà quindi nessuna chiusura aldelle vie limitrofe allo Stadio, così come per i match successivi che si giocheranno ...

Traffico Roma del 25-08-2023 ore 08:00 RomaDailyNews

In questo ultimo weekend di agosto è atteso traffico sostenuto per il controesodo dai luoghi ... la statale 148 “Pontina” nel Lazio e il Grande Raccordo Anulare di Roma, quest’ultimo in particolare ...Osservate speciali sono: la A2 “Autostrada del Mediterraneo” in carreggiata Nord, la statale 16 “Adriatica” in direzione Nord dalla Puglia fino al Veneto, la strada statale 36 “Del Lago di Como e dell ...