Tradito dal cagnolino | così è stato catturato il boss Cacciapuoti

(Di venerdì 25 agosto 2023) Finita la fuga del capo clan che opera a Villaricca. Si nascondeva in una villa, era a bordo piscina e leggeva il giornale

I carabinieri erano sulle sue tracce da sei mesi. Del latitante sapevano ogni cosa, anche che si incontrava con una donna che aveva un cane bianco di piccola taglia. E quando hanno visto quel cane ...Cacciapuoti,cane della donna con cui era solito incontrarsi, dovrà ora scontare 15 anni di reclusione per associazione mafiosa . Quando i militari del gruppo di Castello di Cisterna ...... stava leggendo le pagine di camorra del quotidiano Una caccia all'uomo durata mesi, conclusa ieri 24 agosto in una sontuosa villa con piscina : siamo a pochi passilitorale di Giugliano in ...

Prigozhin morto, il giallo della bomba: «Tradito dal pilota di fiducia». Kiev: «In Crimea vittoria è dietro l' ilmessaggero.it

A tradire il capo del clan che imperversa a Villaricca è stato ... Sono stati i carabinieri a mettersi sulle sue tracce, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli. Nel corso di ...Il cagnolino, affacciato alla finestra, ha "suggerito" il luogo del nascondiglio alle forze dell'ordine che hanno effettuato il bltz nella sua villa ...