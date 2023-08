Tra Vannacci e lo stupro di Palermo | vergogna in tv | scoppia la rivolta

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 25 agosto 2023) Ma come si può paragonare il casoallodi? Assurdo, impensabile. Eppure lo scrittore Maurizio De Giovanni lo ha fatto. E parla addirittura di una «forte correlazione» nel programma serale “In Onda” su La7. Nella puntata di mercoledì sera, in collegamento con i conduttori Marianna Aprile e Luca Telese, lo scrittore inizia criticando quanto afferma il generale dell'Esercito nel suo libro “Il mondo al contrario” definendo le «teorie» del militare «farneticazioni» che «non hanno alcun senso». Poi, spiega, che «avere una manifestazione scritta con così ampia diffusione fa sì che molta gente si senta legittimata a dirsi d'accordo, a esprimere la propria adesione totale a queste idee, secondo me è una deriva pericolosissima. Raccogliere questo consenso esplicito contribuisce alla formazione di una mentalità condivisa ...