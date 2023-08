Tour de l’Avenir 2023 | capolavoro del messicano Isaac Del Toro | terzo e quarto Piganzoli e Pellizzari

(Di venerdì 25 agosto 2023) Spettacolare tappa per ilde. Nella sesta frazione di soli 65 chilometri arrivo in vetta sul Col de la Loze che ha visto ovviamente il testa a testa tra gli scalatori. Ad imporsi a sorpresa è ilDelche aveva già sfiorato la vittoria due giorni fa in quel di Evaux-les-Bains. Sul finale testa a testa tra Dele lo statunitense Matthew Riccitello che si è arreso proprio in cima, ma può consolarsi con la leadership in classifica generale. Bene l’Italia: terza piazza per Davide, staccato di 29” e al momento secondo in classifica generale, mentreè Giulioa 1’14”. Tutto comunque apertissimo: domani due semitappe con la cronoscalata a Les Karellis e ...

Francesca Barale, l'ossolana della DSM Firmenich, torna in sella con la maglia della Nazionale italiana: correrà il Tour de France Femmes in terra francese. Si tratta della versione femminile dello storico piccolo Tour de France Under 23. Sarà in gara dal 28 agosto al 1 settembre per una competizione che poggia ... Arriva la chiamata in nazionale per Alessandro Pinarello e Giulio Pellizzari (nella foto), convocati dal CT Marino Amadori per il Tour de l'Avenir, 8 tappe in totale, 3 di salita, con in particolare il prestigioso arrivo sul Col de la Loze, una cronometro individuale e l'usuale cronosquadre, la corsa si chiuderà a Sainte-Foy-...