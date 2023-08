Toto Cutugno | “L’Italiano”

Leggi su moltouomo

(Di venerdì 25 agosto 2023) Si è spento all’età di 80 anni, padre della melodia italiana, cantautore, produttore musicale e conduttore televisivo. Vita e Carriera Nato a Fosdinovo il 7 luglio 1943,è appassionato di musica sin dalla più tenera età e, spinto dal padre, partecipa al suo primo concorso canoro all’età di 13 anni classificandosi terzo. Nei primi anni sessanta fonda il gruppo& i Rockers, per poi entrare come batterista nei Ghigo. Nel ’65 fonda un latro gruppo musicale,e i Tati, continuando la sua carriera musicale e ottenendo un contratto con la Carosello Records, pubblicando con loro quattro 45 giri. Negli anni ’70 forma gli Albatros e inizia a cantare. A far esplodere la sua ...