Torna il maltempo | allerta arancione in Lombardia

(Di venerdì 25 agosto 2023) Un’estesa perturbazione dall’Atlantico farà irruzione sul Mediterraneo determinando sull’Italia una fase di spiccatoa partire dalle regioni nord-occidentali, con piogge e temporali diffusi e persistenti in particolare su Piemonte e. Successivamente, nella giornata di domenica, tali fenomeni tenderanno progressivamente ad estendersi al resto del Nord e alla Toscana, per poi interessare anche altre zone del Centro e localmente del Sud all’inizio della prossima settimana, con venti occidentali in generale rinforzo e marcato calo termico su tutto il territorio nazionale. In arrivo un’ondata dicon piogge e temporali diffusi e persistenti in particolare su Piemonte eSulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha ...

...che vedrà i friulani mobilitarsi per il comune più colpito dall'eccezionale ondata didi ... i finanzieri si travestono da corriere e gli fanno una sorp…lo Sbaracco, in più di 100 ...In serata e in nottata insiste ilcon acquazzoni e temporali, piu' asciutto al Nord - Est ... In seratala stabilita' con ampie schiarite su tutti i settori. Temperature minime e massime ...In serata e in nottata insiste ilcon acquazzoni e temporali, più asciutto al Nord - Est ... In seratala stabilita' con ampie schiarite su tutti i settori. Temperature minime e massime ...

Meteo, nel weekend tornano i temporali con nubifragi e grandine. Le zone più a rischio Sky Tg24

Nuovo stato di allerta meteo in Italia. La Protezione Civile ha diramato allerta arancione in Lombardia per rischio piogge e gialla in diverse regioni ...Il gran caldo di questi giorni si avvia a lasciare la Penisola, specialmente a Nord dove è prevista una giornata di nuvolosità e possibili ...