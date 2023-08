Torino | si stringe con il Bologna per Barrow

Leggi su calcionews24

Secondo quanto riportato nell'edizione odierna di Tuttosport, sono ore decisive per la trattativa tra Torino e Genoa che potrebbe portare Musa Barrow in granata. La società di Cairo sta infatti cercando l'intesa sulla base del prestito, mentre i rossoblù preferirebbero un trasferimento a titolo definitivo. In caso di mancato accordo, il piano b sarebbe l'attaccante olandese classe 2001 Myron Boadu del Monaco.