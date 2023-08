Torino | orinatoi a forma di bocca di donna nei bagni | bufera sulla palestra McFit

(Di venerdì 25 agosto 2023) “Fossi in voi mi vergognerei”.socialcatena di palestre. Una foto scattata all’interno di unadiè diventata in poco tempo virale, scatenando nuove polemiche sull’oggettificazione del corpo femminile. A far discutere questa volta, dopo il caso dellaricoperta di cioccolato in un resort sardo e soprattutto il clamore per lo stupro di Palermo, sono glididiscelti per decorare i. “Unacon gabinetti adidineidei maschi. Mi immagino già i commenti dei fenomeni che ci pisceranno lì dentro… Io fossi in voi mi ...

Da alcuni giorni infuria una polemica social per la presenza, nei bagni maschili di una palestra di, dia forma di bocca di donna. A parlarne è stata anche la cantante torinese Greta Squillace con un commento, rivolto all'azienda, in cui scrive "fossi in voi mi vergognerei". La ...a forma di bocca di donna in una palestra. Dopo la donna ricoperta di cioccolato su un buffet di un resort in Sardegna scoppia una nuova polemica. Stavolta è successo adove Greta ...Una frase che non ha fatto altro che aizzare gli animi degli utenti che hanno attaccato l'azienda, la quale ha provato a placare le polemiche spiegando che gli'sono opera di Meike van ...

Alla McFit orinatoi come bocche di donna, bufera sulla catena di palestre La Repubblica

Orinatoi a forma di bocca di donna in una palestra. Dopo la donna ricoperta di cioccolato su un buffet di un resort in Sardegna scoppia una nuova polemica. Stavolta è successo a Torino dove Greta ...Da alcuni giorni infuria una polemica social per la presenza, nei bagni maschili di una palestra di Torino, di orinatoi a forma di bocca di donna. A parlarne è stata anche la cantante torinese Greta ...