Torino | frane in Valle Argentera | soccorsi automobilisti e campeggiatori

(Di venerdì 25 agosto 2023) Elicottero dei vigili del fuoco ha iniziato evacuazioni per portare al sicuro le persone bloccate Da ieri sera i vigili del fuoco sono intervenuti nel territorio di Sauze di Cesana, in, nel Torinese, per una serie di smottamenti, presumibilmente dovuti alle piogge, che hanno interessato un sentiero sterrato che attraversa una zona turistico-naturalistica vicino a diverse aree camping: le squadre hanno prestato assistenza adrimasti bloccati. Dalle prime ore del mattino inviate pale gommate per la rimozione dei detriti e il ripristino della viabilità, mentre un elicottero ha iniziato evacuazioni per portare al sicuro persone bloccate nella. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Da ieri sera i vigili del fuoco sono intervenuti nel territorio di Sauze di Cesana, in Valle Argentera, nel Torinese, per una serie di smottamenti, presumibilmente dovuti alle piogge, che hanno ...In montagna non mancherannoo smottamenti. Sotto il profilo delle temperature invece l'aria fresca in dote al ciclone Poppea, provocherà un sensibile abbassamento dei valori massimi che ...Si sgretolano le montagne piemontesi. Dopo il disastro di Bardonecchia , duehanno bloccato il passaggio della strada che si inoltra nella valle Argentera a Sauze di Cesana . Alcune persone, una trentina tra turisti e non, che si erano addentrate con le automobili, sono ...

Torino, piogge e nuove frane: turisti bloccati, evacuazioni con l ... Fanpage.it

Da ieri sera i vigili del fuoco sono intervenuti nel territorio di Sauze di Cesana, in Valle Argentera, nel Torinese, per una serie di smottamenti, presumibilmente dovuti alle piogge, che hanno intere ...Nuove frane in Valle di Susa (Torino) dopo la colata di fango e detriti che domenica 13 agosto si è abbattuta su una parte di Bardonecchia provocando gravi danni. (ANSA) ...