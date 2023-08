commenta A) un insegnante di sostegno 64enne è stato arrestato e posto ai domiciliari con l'accusa di aver compiuto abusi sessuali su una 15enne. La minorenne era affidata all'uomo, residente a ...È stato arrestato per violenza sessuale nei confronti di una studentessa un insegnante in servizio a, in provincia di. Sessantaquattro anni, domiciliato a Gallicano nel Lazio, l'uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. L'uomo è gravemente indiziato di reiterati abusi ......è che cade per la prima volta il vincolo territoriale pertanto pur essendo della sezione di... Nel primo incontro troviamo Livio Marinelli della sezione di. Seconda direzione per i laziali ...

Tivoli (Roma), abusi su una 15enne: arrestato insegnante sostegno TGCOM

Ora però l’educatore di un istituto scolastico di Tivoli è stato arrestato per abusi sessuali nei confronti di una minorenne. Nei confronti di B.C., che vive a Gallicano nel Lazio, sono stati disposti ...A Tivoli (Roma) un insegnante di sostegno 64enne è stato arrestato e posto ai domiciliari con l'accusa di aver compiuto abusi sessuali su una 15enne. La minorenne era affidata all'uomo, residente a Ga ...