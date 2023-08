Tiro a volo | Mondiali Baku 2023 | Italia ai piedi del podio nel Mixed Team del trap

Leggi su sportface

(Di venerdì 25 agosto 2023) Si chiudono con una prova senza medaglia per l’diandati in scena a, in Azerbaijan. Neldi fossa olimpica il duo composto da Daniele Resca e Silvana Stanco si ferma aidel, conquistando la quarta piazza. Sesto posto, invece, per la coppia Giovanni Pellielo/Jessica Rossi. L’oro è andato ai portoghesi Joao Azvedo e Maria Ines Coelho De Barros che per conquistarlo hanno dovuto disputare uno spareggio con gli statunitensi Derrick Scott Mein e Rachel Leighanne, battuti 13-12. Il bronzo è andato alla coppia del Kazakhstan composta da Daniel Pochivaov e Mariya Dmitryenko, con 141. aidil’del ct Marco Conti ha ...