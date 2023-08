Tiro a volo | Mondiali 2023 | l’Italia fuori dal podio nel trap misto | vince il Portogallo 1

Leggi su oasport

(Di venerdì 25 agosto 2023) Ultima giornata senza medaglie perin quel di Baku, Capitale dell’Azerbaijan che ha ospitato in questi i giorni i Campionatidi. Nelinfatti i nostri ragazzi non sono riusciti a centrare una posizione sul, fermandosi al quarto e al sesto posto rispettivamente con Daniele Resca-Silvana Stanco (Italia 1) e Giovanni Pellielo-Jessica Rossi (Italia 2). Il duo Resca-Stanco è arrivato un passo dalla top 3, rompendo complessivamente 140 piattelli/150 (71+69), uno in meno rispetto ai terzi classificati del Kazakhistan 1 (Daniel Pochivaov-Mariya Dmitryenko), terzi con 141/150. Leggermente più staccati invece Pellielo-Rossi che si sono dovuti accontentare di 139 colpi totali (71+68). La gara è stata vinta ...