Tina Cipollari bacchetta Manuel a Uomini e Donne | l’indiscrezione

Presenti in studio i due storici opinionistie Gianni Sperti. Dopo aver presentato i protagonisti del trono classico , Maria De Filippi ha dato spazio al popolare reality delle ...Volti anzi, notissimi anche tra gli opinionisti , con i veterani del programma Gianni Sperti econfermati ( non presente invece Ida Platano ; per l'ex dama si parlava di un ritorno ...e Gianni Sperti, come già era noto, sono confermati come opinionisti anche in questa edizione, ormai volti essenziali per il dating show. Qualcuno ha ipotizzato che, con le nuove linee ...

Tina Cipollari, addio a Uomini e Donne La vamp approda in un altro programma TvPlay.it

Tina Cipollari ha fatto il suo ritorno a Uomini e Donne come opinionista e, secondo alcuni rumor, la sua presenza si sarebbe già fatta sentire. In precedenti articoli vi abbiamo raccontato di ciò che ...Fanpage fa sapere che l'ex dama di Uomini e donne non sarebbe mai stata presa in considerazione per sostituire Gianni Sperti ...