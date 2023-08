Tim Burton e Johnny Depp | un amico con le Mani di Forbice

(Di venerdì 25 agosto 2023) “Si dice che il sangue sia più denso dell’acqua. È quello che ci definisce, ci lega, ci maledice“. Dai confini della realtà, tra il gotico e l’horror, giungono queste parole del film “Dark Shadows” di TimconDeep. E per alcuni, il sangue, è vincolo di amicizia, significa simbolicamente, un patto che non si scioglie. Come il rapporto che unisce loro due, il regista dalla fantasia surreale, e l’attore dal romanticismo decadente, il sex symbol duro con un cuore. Macabro con un cuore, TimDeep Tim, foto da NDTVLa storia ha inizio con “Edwarddi” (1990), per entrambi il film più caro. Insieme hanno girato ben otto film. Time ...

Il 25 agosto del 1958, in un sobborgo di Los Angeles che sarebbe del tutto insignificante non fosse la "Media Capital of the World", nasceva. Il regista che ha contribuito a costruire l'immaginario dark - gotico di almeno un paio di generazioni di giovani cresciuti tra gli anni '80 e i '90 compie 65 anni. Autore di capolavori ...Per gli spettatori più giovani e, forse, più distratti il nome diè associato soprattutto a Mercoledì , la serie approdata su Netflix dopo essere stata presentata al Lucca Comics e diventata un fenomeno virale sui social media. Classe 1958 e originario ...

