These boots are made for walkin'

(Di venerdì 25 agosto 2023) Quel vecchio adagio secondo cui le scarpe fanno l'uomo? È vero. E le calzature - in un anno quasi di ribellione contro l’egemonia della sneakers - sono tornate a essere protagoniste delle passerelle per il prossimo autunno inverno. In una stagione in cui l’attenzione è sempre più rivolta a un recupero del formale, l’equilibrio tra eleganza e funzionalità diventa cardine di una nuova estetica, dove le tonalità calde e terrene dominano la tavolozza dei colori come a dare un senso di comfort e sofisticatezza. Lo stile si gioca tutto sui dettagli - fibbie decorative, cerniere asimmetriche e cuciture a contrasto - dettagli che non sono riflettono l’individualità di chi li indossa ma dimostrano la meticolosità e il savoir faire dei designer. È il ritorno dei Chelsea Boot - inventati, leggenda vuole, dal calzolaio della regina Vittoria nel 1830 - che si distinguono per i loro pannelli ...