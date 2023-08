TFR ed eredità | occhio alle nuove regole | Grossi rischi per chi non conosce la normativa

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 25 agosto 2023) Il TFR è un diritto acquisito del lavoratore che va considerato ereditabile in senso non formale: per lanon si parla di vera e propria. TFR è l’acronimo del trattamento di fine rapporto, cioè la prestazione economica di cui ha diritto il lavoratore subordinato all’atto della cessazione del rapporto di lavoro. Questo trattamento matura per qualsiasi tipo di cessazione professionale (licenziamento, dimissioni, o raggiungimento dell’età della pensione…). TFR: il trattamento di fine lavoro è ereditabile? – ilovetrading.itAbbiamo a che fare, né più né meno, con un compenso con corresponsione differita al momento della fine del rapporto di lavoro. Come una specie di salario posticipato calcolato per quote annuali. Per la legge italiana, la morte del lavoratore estingue il rapporto di lavoro per causa di forza maggiore. Perciò i familiari ...