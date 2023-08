Terribile scontro tra pullman e Tir | proclamata maxi emergenza sanitaria

(Di venerdì 25 agosto 2023) Ennesimo incidente stradale in Italia. Nella serata del 25 agostotra une un Tir in autostrada. Il bilancio è gravissimo. Uno spaventoso incidente stradale ha scosso la serata del 25 agosto in provincia di Udine. Secondo quanto riferito da TgCom24, unadibito a servizio pubblico si trovata in A4 nei pressi dello svincolo di Latisana e San Giorgio di Nogaro quando è andato a scontrarsi con un Tir. Le condizioni deldopo l’incidente – Notizie.com – © AnsaSul posto sono arrivate immediatamente diverse ambulanze oltre che naturalmente le forze dell’ordine per accertare meglio la dinamica di quanto successo. Al momento il bilancio parla di tre feriti in condizioni gravi e diverse persone che hanno avuto bisogno dell’intervento medico. Tra loro anche numerosi bambini. Una situazione molto ...

Al chilometro 471, per cause ancora da accertare, iltra i mezzi che non ha lasciato scampo a diverse persone . Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco il bilancio sarebbe ...Un incidente si è verificato sulla A4 in direzione di Trieste tra un tir e un pullman adibito a pubblico servizio. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco ci sarebbero diversi feriti, ...COINVOLTI NUMEROSI BAMBINI 25 agosto 2023 21:37 Udine,tra un pullman e un Tir in A4 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > leggi dopo - - > slideshow - - >...

Terribile scontro tra una corriera e un tir sull'A4: ci sono diversi feriti Tiscali Notizie

Nella serata del 25 agosto scontro tra un pullman e un Tir in autostrada ... l’intervento dei sanitari per lesioni più lievi o magari per lo choc dovuto al terribile impatto. Tra di loro ci sono anche ...Un incidente si è verificato sulla A4 in direzione di Trieste tra un tir e un pullman adibito a pubblico servizio. Secondo le prime informazioni ...