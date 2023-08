Terremoto a Umbertide | da Ast e Tubificio 66 000 euro per le popolazioni umbre

(Di venerdì 25 agosto 2023) I fondi raccolti dai lavoratori e dalla proprietà Arvedi verranno utilizzati per mettere in sicurezza le scuole

I fondi raccolti dai lavoratori e dalla proprietà Arvedi verranno utilizzati per mettere in sicurezza le scuole...la messa in sicurezza di istituti scolastici a favore delle popolazioni umbre colpite dal...un impegno di solidarietà verso le popolazioni duramente colpitedal sisma registrato ad...Ammonta complessivamente a 66 mila euro il contributo che l'Ast di Terni ha destinato alla popolazione interessata dalche il 9 marzo ha colpito l'area di. Nei mesi scorsi infatti Confindustria Umbria e Cgil, Cisl, Uil, in sinergia con le altre associazioni datoriali, hanno promosso un impegno di ...

Terremoto a Umbertide, da Ast e Tubificio 66.000 euro per le ... LA NAZIONE

I fondi raccolti dai lavoratori e dalla proprietà Arvedi verranno utilizzati per mettere in sicurezza le scuole ...Sono di 33 mila euro le donazioni raccolte dai lavoratori di Ast-Arvedi e Tubificio Terni donando un’ora del loro lavoro. Cifra poi raddoppiata, arrivando quindi a 66 mila euro, grazie al contributo d ...