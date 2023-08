Terra Amara | chi ha ucciso Hunkar | è stata Sevda?

...Rai Uno - Don Matteo ha intrattenuto Rai Uno - Sei Sorelle ha totalizzato una media di Rai Uno - Estate in diretta è stato seguito da Canale 5 - Beautiful è stato visto da Canale 5 -ha ...Il 27 agosto 2023 nella puntata diritroveremo Demir alle prese con le ultime novità sul caso dell' omicidio della madre . Abbiamo visto Sevda trascinata davanti al Procuratore per rispondere dell' accusa di aver ucciso ...Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset : ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful ,, La Promessa , My Home My Destiny che andranno in onda oggi, 25 agosto 2023 , su Canale 5 . Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, ...

Replica Terra Amara in streaming, puntata del 24 agosto 2023 | Video Mediaset SuperGuidaTV

Nella soap opera turca Terra Amara si assisterà all’ennesima crisi tra i due coniugi Saniye (Selin Yeninci) e Gaffur Taskin (Bulent Polat). Nei nuovi episodi in onda su Canale 5, la comandante degli ...Cambio programmazione per Terra Amara nelle giornate del 26 e 27 agosto 2023. La soap opera del primo pomeriggio di Canale 5 subirà delle modifiche e, questa settimana, non è prevista una nuova ...