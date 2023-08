Terra Amara anticipazioni | nuovi spoiler sul finale | ancora morti nella soap | Leyla si prende tutto

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 25 agosto 2023) Continua con grande successo la messa in onda di. In tanti in rete sono in cerca difuture ma anche, la curiosità di molti telespettatori sta nel sapere come finirà la. Stando aglicambierà:subentrerà a Demir e Zuleyha rimasta vedova proverà a lasciarsialle spalle. Ci L'articolo proviene da KontroKultura.