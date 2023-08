Tentano di rubare motociclo | nei guai due minorenni

(Di venerdì 25 agosto 2023) Tarantini Time Quotidiano I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Taranto, durante i servizi predisposti per la prevenzione nel territorio, la notte scorsa, hanno arresto un 17enne e denunciato un 16enne, entrambi del posto, presunti responsabili del reato di furto aggravato. I militari dell’Arma, a seguito di una chiamata anonima pervenuta tramite il numero di pronto intervento “112”, si sono immediatamente recati nel quartiere Salinella, dove hanno sorpreso i due giovani mentre armeggiavano su un. Dopo averli immediatamente bloccati, hanno verificato che il, un Aprilia Scarabeo 125 cc., non era di loro proprietà e che il bloccasterzo era stato danneggiato. A questo punto, i ragazzi sono stati accompagnati in caserma per gli opportuni accertamenti, al termine dei quali, il 17enne è stato arrestato e, su ...

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Taranto, durante i servizi predisposti per la prevenzione nel territorio, la notte scorsa, hanno arresto un 17enne e denunciato un 16enne, ...