Tentava ilsotto falso nome in una struttura sanitaria ma è stato arrestato: è finita così a Castel Volturno (Caserta) la latitanza di Luigi Carandente Tartaglia, condannato a oltre 14 anni di ...Ha tentato di imitare Spiderman, ma solo l'uomo ragno riesce ad arrampicarsi sulle case, così il suo probabile tentativo di fuga è finito con una caduta dal secondo piano e unin codice rosso al San Giovanni Bosco. Ferma restando la presunzione d'innocenza, si è trattato quasi certamente di un tentato furto finito male, quello che ha visto protagonista un 27enne, ...... infatti, in certi Paesi sono tenuti insieme da una "trama" (uno sceneggiatore chedi ... Alle circostanze già tragiche si aggiunge unin ospedale per "estremo esaurimento" e "crollo ...

Tenta ricovero sotto falso nome, preso latitante della camorra Euronews Italiano

Tentava il ricovero sotto falso nome in una struttura sanitaria ma è stato arrestato: è finita così a Castel Volturno (Caserta) la latitanza di Luigi Carandente Tartaglia, condannato a oltre 14 anni d ...Narnali, pensionato di 68 anni si scaglia contro i vicini in seguito a una violenta lite. L’uomo è stato arrestato ...