Tennis | Sinner | ' essere il numero 6 del mondo è un ottimo risultato ma io continuo a lavorare'

(Di venerdì 25 agosto 2023) New York, 25 ago. - (Adnkronos) - "Ora sono in uno stato di forma di fisico molto buono, lavoriamo tanto fino al week end e poi arriva la parte più divertente, cioè giocare il torneo. Abbiamo lavorato tanto sul servizio, ma stiamo cambiando anche altre due, tre cosine. La cosa più importante ora ètanto, in qualità e quantità. Poi, certo, sonosei deled è un": Così Jannika pochi giorni dall'esordio allo Us Open. "Simone (Vagnozzi) è molto bravo nella parte tattica e tecnica dei colpi. Darren (Cahill), che ha avuto più esperienza, sa parlare molto bene prima delle partite importanti, ti fa stare tranquillo -prosegue il 22enne altoatesino a 'La Repubblica'-. Ma tutti e due si capiscono molto bene. Il lavoro di squadra è fondamentale. ...

Djokovic ha evitato Daniil Medvedev e Jannik- terminati nella parte alta con Alcaraz - e in ... Il fenomeno di Murcia è poi diventato il più giovane numero uno della storia delsuperando ......(Serbia) 3) Daniil Medvedev 4) Holger Rune (Danimarca) 5) Casper Ruud (Norvegia) 6) Jannik(...Djokovic - reduce dal trionfo di Cincinnati - è il favorito assoluto degli US Open 2023 di...ha nella risposta al servizio e nel rovescio i colpi migliori, e può trovare più continuità ... è ancora lontana come successi ma mai come in questi ultimi due anni ilha avuto un boom ...

US Open 2023, sorteggio tabellone: Sinner e Berrettini dalla parte di Alcaraz. Musetti nella metà di Djokovic Eurosport IT

"Sono come fratelli, li sento tutti i giorni e quando ho bisogno di parlare qualche volta restano svegli anche la notte ad aspettarmi".