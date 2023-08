Telefonate indesiderate | ecco come ci si può difendere

(Di venerdì 25 agosto 2023) La piaga del telemarketing selvaggio non accenna ad attenuarsi, nonostante le misure adottate dalle Autorità. Fondamentale anche l’autodisciplina dei consumatori, chiamati ad applicare alcuni rimedi per non essere molestati e per prevenire truffe o altri rischi

... sia su Android che su iPhone, c'è la possibilità di bloccare le chiamate, applicando ...pochi tocchi dello schermo per bloccare il numero e evitare l'arrivo di ulterioridal ...... consumata o tentata, ma hai semplicemente ricevuto chiamatee moleste dai vari operatori di telemarketing pubblicitario e commerciale, leggi come segnalare leabusive dei ...Le chiamatedei call center bloccate dal Garante Perché continuiamo a ricevere leÈ possibile che in seguito ad acquisti fatti o all'iscrizione a programmi di fidelizzazione ...

Telemarketing molesto, come segnalare le chiamate indesiderate LA NAZIONE

Nell'era digitale, il telemarketing selvaggio ha assunto nuove forme attraverso sms truffaldini, messaggi vocali sospetti e comunicazioni via e-mail indesiderate. Anche se alcuni Paesi hanno adottato ...WindTre attiva Please don't call, un servizio gratuito che blocca le telefonate indesiderate e permette di non essere disturbato ...