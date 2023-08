Tedua da record | l’album “La Divina Commedia” è il più venduto in Italia da dieci settimane

(Di venerdì 25 agosto 2023) Il successo dicon il suo album Lanon accenna a fermarsi, nuovamente in cima alla classifica FIMI per la decima settimana, unico artista ad aver ottenuto questo risultato nel 2023. Si tratta di un traguardo senza precedenti per, arrivato dopo che “La” si è consacrato come uno dei successi dell’anno posizionandosi al sesto posto nella classifica FIMI degli album più venduti nei primi sei mesi del 2023 con solamente un mese di vendite. Fin dal suo approdo nelle piattaforme di streaming, “La” non ha tradito le aspettative della scena musicalena, certificandosi doppio disco di platino a poco più di un mese dalla sua uscita, e ottenendo certificazioni per oltre metà ...

continua la sua corsa record in testa alla classifica dei dischi più venduti con La Divina Commedia, dopo essersi ripreso il primo posto la settimana scorsa, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. Torna a macinare record di permanenza in vetta nella classifica album italiana Top Of The Music di Fimi - Gfk 'La Divina Commedia' di Tedua. Il rapper è per la decima volta alla numero uno della chart e si posizione

