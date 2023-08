Taylor Swift | un suo brano nella serie Wilderness | Fuori Controllo | il trailer

Leggi su spettacolo.eu

(Di venerdì 25 agosto 2023) La canzone diLook What You Made Me Do (’s Version) sarà la traccia che accompagnerà i titoli di testa dellathrillerLa canzone diLook What You Made Me Do (’s Version) sarà la traccia che accompagnerà i titoli di testa dellathriller Original britannica. Ilri-registrato dell’album Reputation fa il suo debutto globale nel teaserdellasarà disponibile in tutto il mondo su Prime Video dal 15 ...