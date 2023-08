Tamponamento tra tir e pullman sulla A4 | “Due feriti in gravissime condizioni” Nell’incidente coinvolti bambini

(Di venerdì 25 agosto 2023) Un incidente si è verificatoA4 in direzione di Trieste tra un tir e unadibito a pubblico servizio. Sono state decine le persone coinvolte, ma nessun morto al momento. Neltra una corriera e un mezzo pesante lungo l’A4 però sono statinumerosicome ha riferito all’Ansa il Centro operativo autostradale di Palmanova (Udine) che sta operando sul posto. Ci sono tuttavia due persone che si trovano ine che sono state ricoverate, con due diversi elicotteri, negli ospedali della zona. Sul posto stanno operando decine di mezzi di soccorso per prendersi cura dei passeggeri del bus. L’incidente è avvenuto nel tratto tra lo svincolo di Latisana e San Giorgio di Nogaro (Udine). Il tratto ...

Un incidente è avvenuto verso le 19,30 nel tratto a tre corsie della A4Latisana e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste all'altezza del comune di Rivignano Teor ... un. Al momento ...Cari ha poi spiegato che " sembra un, ma ancora la dinamica non è stata verificata. Stiamo lavorando". Sulla corriera diversi bambini. Il terribile scontroil camion frigo, che ...Il sinistro Intanto stamattina, lungo l'A2,Petina e Sicignano, c'è stato una catena, senza gravissime conseguenze come riporta Ondanews , se non quella del rallentamento del ...

Tamponamento tra tir e pullman sulla A4: “Due feriti in gravissime condizioni” Il Fatto Quotidiano

Un incidente si è verificato sulla A4 in direzione di Trieste tra un tir e un pullman adibito a pubblico servizio. Sono state decine le persone coinvolte, ma nessun morto al momento. Nel tamponamento ...Un tamponamento tra tre auto sta provocando disagi al traffico sul raccordo autostradale di Reggio Calabria e precisamente nel primo tratto della SS106 in carteggiata sud, subito dopo lo svincolo di R ...