Tamberi | applausi all' aeroporto | l' accoglienza è da campione del mondo

(Di venerdì 25 agosto 2023) Rientrato in Italia, Giamarcoviene accolto da re in: ecco il video pubblicato sui ...

Rientrato in Italia, Giamarcoviene accolto da re in aeroporto: ecco il video pubblicato sui ...Gianmarcosaluta i propri tifosi sui balconi di Antonio Bomba (Foto e video di Giusy Marinelli ), selfie e qualche coro. Questa è stata l'accoglienza che la gente di Ancona ha riservato a ...... gli, le foto, la cena. Quindi, con un ristretto gruppo di parenti e amici, una festicciola in un locale di Budapest. Il post - capolavoro di Gianmarco- la sua finale, in Italia, è ...

Pagelle Mondiali atletica: Tamberi quando decide di vincere, vince! Folorunso da applausi, brava Cavalli OA Sport

Nina Kennedy e Katie Moon, a parimerito dopo aver esaurito i tre salti, hanno condiviso la medaglia d’oro nel salto con l’asta.Kennedy e Moon hanno condiviso la medaglia d'oro ai Mondiali di atletica di Budapest, stesso destino di Tamberi alle Olimpiadi di Tokyo e non solo ...