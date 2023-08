(Di venerdì 25 agosto 2023) Arriva un’altradalla Tondiraba Ice Hall di Tallinn, impianto sportivo estone che ospita questo fine settimana i Campionatidi. Dopo l’argento di Del Vecchio e il bronzo di De Angelis infatti nella giornata odiernaha ottenuto un piazzamento nel gradino più basso del podio nella categoria -55 kg, portando a tre il bottino della spedizione tricolore. L’azzurra nello specifico, dopo aver superato agli ottavi la croata Petra Cirovic per 2-0 e aver arginato a quarti la lituana Paulina Maminskaite con lo stesso punteggio, ha fermato la sua corsa in semifinale, ottenendo quindi il bronzo dopo non aver trovato la vittoria con la belga Caroline Volders. Non è riuscita a staccare il pass per la semifinale invece Anna Fonseca, frenata nella ...

...la prima medaglia continentale per la giovane atleta leonfortese Anthea Mangione che proprio oggi pomeriggio 25 agosto ha conquistato la medaglia di Bronzo ai campionatiJunior di...I leonfortesi Angelo e Anthea Mangione pronti a scalare il podio ai CampionatiJuniores dia Tallinn!...PALLANUOTO - Prato Waterpolo batte Città di Cosenza 14 Gennaio 2015 ATLETICA - Campionati... conto alla rovescia per la nuova stagione del Centro22 Agosto 2023 Lucca, giovedì 24 all'...

Taekwondo, Europei Junior 2023: Anthea Mangione regala la terza medaglia all'Italia OA Sport

Arriva subito una bella medaglia per la spedizione azzurra impegnata ai Campionati Europei Junior 2023 di taekwondo, rassegna in programma questa settimana a Tallinn (Estonia), precisamente presso la ...C’è molta Liguria nella selezione italiana di taekwondo che ha ottenuto grandissimi risultati ai World Beach Taekwondo Championship che si sono svolti dal 18 al 20 agosto a Chuncheon, in Korea. Nella ...