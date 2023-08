Svolta Lukaku | il Chelsea apre al prestito | Roma e Juve avvisate

Interessate al belga Roma e Juventus, alla finestra anche club dell'Arabia Saudita. LONDRA (INGHILTERRA) - Ennesimanella "calda" estate di Romelu. Il Chelsea, infatti, secondo quanto riporta "The Athletic", avrebbe dato il via libera all'ipotesi di partenza del belga in prestito, chiaramente oneroso, ...I dettagli Secondo quanto riportato dal The Athletic, per la prima volta in questo calciomercato, il Chelsea avrebbe aperto ad un nuovo prestito per Romelu. I blues cederebbero infatti il ...Ultima settimana di mercato, siamo allaper: il Chelsea apre al prestito dell'attaccante, il belga verso il ritorno in Serie ATanto tuonò, che (non) piovve, almeno per il momento. Dopo diversi ribaltoni e colpi di scena, a una ...

Telegraph - Svolta Lukaku: non vuole più la Juve e spinge per ... TUTTO mercato WEB

Interessate al belga Roma e Juventus, alla finestra anche club dell'Arabia Saudita.LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Ennesima svolta nella ...Spunta una nuova svolta nel caso Romelu Lukaku. Il Chelsea, secondo quanto riportato dal portale britannico "The Athletic", viste le difficoltà di piazzare il belga a titolo definitivo avrebbe deciso ...