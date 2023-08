SV Darmstadt-Union Berlin sabato 26 agosto 2023 ore 15 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di venerdì 25 agosto 2023) Esordio scintillante per l’di Fischer, che trova la giornata clamorosa di Behrens e travolge il Magonza sotto 4 reti, confermandosi in grande ascesa. Se il buongiorno si vede dal mattino pare proprio un bel segnale quello dato al torneo dagli eisernen, nella stagione dell’esordio in Champions League e dopo l’ottimo mercato fatto che ha portato qualità InfoBetting: Scommesse Sportive e