Supplenze da GaE e GPS 2023 24 | ecco le nomine | bollettino Forlì Cesena AGGIORNATO

dae GPS 2023/2024 tra pochi giorni. Uffici Scolastici (fortunatamente) ancora impegnati nelle immissioni in ruolo - A Cuneo sono state effettuate le prime nomine Prima dell'avvio ...Rinuncia alla nomina dae GPS In caso di rinuncia alla supplenza conferita non sarà possibile partecipare a ulteriori fasi di attribuzione delleanche per disponibilità sopraggiunte, ...... l'ordine di attribuzione delleal 30/06 e al 31/08 da GPS (utilizzate, come detto, in subordine alle), per l'a.s. 2023/24, è il seguente: GPS prima fascia elenchi aggiuntivi alla prima ...

Supplenze da GaE e GPS 2023/24, ecco le nomine: aggiornato con bollettini Biella, Asti, Reggio Emilia Orizzonte Scuola Notizie

Graduatorie provinciali per le supplenze a.s. 2023/24: quali docenti di ruolo vanno cancellati e quali benefici per l’assegnazione delle supplenze. Le supplenze al 30 giugno e al 31 agosto 2024 sarann ...E il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha ribadito che l’obiettivo sarà quello di completare tutte le operazioni, quindi anche il conferimento degli incarichi di supplenza, ...