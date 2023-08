Superluna blu 2023 | quando sarà e come vederla

La super luna della lunaè considerata un momento potente per stabilire intenzioni, rilasciare energia negativa e manifestare abbondanza. Cos'è lail nostro satellite sarà in fase di ...C'è di più: a volte la Lunaè anche una, rendendo l'evento ancora più raro e spettacolare . Questo accade perché l'orbita del satellite intorno alla Terra non è un cerchio perfetto, ma ...La luna il 31 agosto sarà grigio perla, come al solito e inoltre sarà una(il motivo nel prossimo paragrafo con l'approfondimento). Quindi ildeve essere inteso come raro. Godetevi lo ...

Superluna blu, evento (quasi) irripetibile: quando vedere questo spettacolo nel cielo ilmessaggero.it

La Superluna blu del 31 agosto (giovedì prossimo) sarà un evento quasi irripetibile e dunque assolutamente da non perdere per due motivi. Il primo la notevole vicinanza del nostro satellite alla Terra ...Ad agosto 2023 ci sarà un fenomeno poco frequente e curioso: la "doppia" Luna piena, cioè avremo ben due pleniluni. La prima luna piena si potrà ammirare grandissima martedì sera 1 agosto e viene ...