Super-Brics | nord democratico ma predatorio contro il sud globale

(Di venerdì 25 agosto 2023) Il nomelo inventò Terence James O’Neill, barone di Gatley, un economista britannico di Goldman Sachs, non precisamente un socialista. Erano i primi anni 2000, anni di turbocapitalismo finanziario first appeared on il manifesto.

... dove però la candidata del centrodestra Patricia Bullrich ha già detto che, se a ottobre vincerà le elezioni, il Paese non entrerà nei. Abbonati per leggere anche Leggi i commenti

Ecco i Super-Brics: sfidano l’Occidente ma partono divisi la Repubblica

I non allineati di Bandung dialogavano con la sinistra Europea, mentre il fronte riunito in Sud Africa interloquisce solo con Trump ...Il vero trionfatore del vertice che ha deciso lo storico allargamento dei BRICS è stato il presidente brasiliano Lula ... volevano far trasformare il blocco in una super coalizione anti-americana, da ...