«Sulla A21 benzina a 2 | 8 euro al servito» | la denuncia nel pieno del rientro dalle vacanze I dati del ministero

(Di venerdì 25 agosto 2023) «A21 Torino-Piacenza laarriva a sfiorare i 2,8in modalità». Arlo è Assoutenti in base agli ultimicomunicati dai gestori e pubblicati daldelle Imprese e del Made in Italy (Mimit). «Ieri un litro dicostava 2,798al litro in modalità(2,074/litro al self), il gasolio invece 2,379al litro, e in numerosi distributori autostradali la verde viaggia spedita verso i 2,5al litro», si legge nella nota dell’associazione di consumatori. Furio Truzzi, presidente di Assoutenti, commentando i prezzi ha dichiarato: «Siamo in presenza di una stangata che si sta abbattendo sulle tasche degli ...

E punte fino a 2,798 euro si registranoTorino - Piacenza per la benzina servita. Non va meglio per chi sceglie il traghetto dalle isole: per un Palermo - Genova - spiega ad esempio ...Torino - Piacenza , in base agli ultimi dati comunicati dai gestori e pubblicati dal Mimit, un litro di benzina costava ieri 2,798 euro al litro in modalità servito (2,074 euro/litro al ...Come quella, odierna, di Assoutenti secondo la qualeTorino - Piacenza la benzina arriva a sfiorare i 2,8 euro in modalità servito . L'associazione lo riferisce in base agli ultimi dati ...

Benzina a 2,020 euro al litro in autostrada. Ma sulla A21 arriva a 2,80 - Mondo Motori - Ansa.it Agenzia ANSA

«Sulla A21 Torino-Piacenza la benzina arriva a sfiorare i 2,8 euro in modalità servito». A denunciarlo è Assoutenti in base agli ultimi dati comunicati dai gestori e pubblicati dal Ministero delle Imp ...Anche il caro benzina ha inciso pesantemente sul turismo italiano e non si riesce a comprendere i motivi di questo continuo aumento ...