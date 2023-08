Su che canale vedere Italia-Spagna di volley? Orario | programma | streaming | c’è il cambio di rete

Leggi su oasport

(Di venerdì 25 agosto 2023) Sabato 26 agosto, presso il PalaWanny di Firenze, l’affronterà lanegli ottavi di finale degli Europei difemminile. Le azzurre si sono aggiudicate la Pool B senza aver lasciato neppure un set, mentre le iberiche sono giunte quarte nel gruppo D grazie ai successi contro Estonia e Finlandia, arrendendosi invece ad Olanda, Francia (di misura) e Slovacchia. La formazione tricolore parte chiaramente favorita nei confronti di una rivale senza tradizione in questo sport, sebbene stia cercando di costruire un gruppo interessante con alcune giovani che si stanno facendo le ossa nei Campionati esteri, qualcuna anche in quellono, come ad esempio Raquel Lazaro che nella passata stagione giocava da palleggiatrice nel Vallefoglia. La vincente di questa sfida troverà ai quarti di finale (martedì 29 ...