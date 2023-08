Stupro ragazzine | il pm | “Lo stile di vita è frutto della grave incuria dei genitori”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 25 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“La minore era ed è esposta, nell’ambiente familiare, apregiudizio e pericolo per l’incolumità psicofisica”. E’ questo il motivo per cui la procura presso il tribunale dei minorenni di Napoli ha chiesto al giudice di convalidare la decisione dei servizi sociali di allontanare una delle bambine violentate a Caivano dalla sua famiglia e di collocarla in una “idonea struttura” (misura analoga risulta essere stata adottata anche per l’altra ragazza). A queste conclusioni gli inquirenti giungono sulla base di una relazione dei servizi sociali da cui emerge che questi “sono intervenuti – si legge nell’attoprocura – in una situazione di chiara emergenza allo scopo di mettere in sicurezza la minore a causa delle condotte dei. Invero – sottolinea ancora la procura – emerge dagli atti che la ...