Stupro di Palermo | l’indagato minorenne sui social | «Come farò a uscire con tutte le ragazze che mi contattano?»

(Di venerdì 25 agosto 2023) Appena uscito dal carcere, ha aperto un nuovo profilo TikTok in cui ha rivelato non solo una totale mancanza di pentimento, ma anche un esplicito autocompiacimento

La questione ha suscitato ancora più indignazione poiché si scontra con il movimento #iononsonocarne lanciato dai vip per protestare contro il terribiledie ricordare che la donna non ...Con riferimento allodi gruppo di, Pellai sottolinea la 'fortissima adesione ad un modello predatorio' in ambito sessuale. Del resto, spiega, 'gran parte dell'educazione sessuale dei ...Anche la Conferenza delle Donne Democratiche Abruzzo dimostra vicinanza alla vittima diavvenuto il 7 luglio a, ed esprime indignazione e amarezza per l'accaduto. 'Di fronte ad una ...

Palermo, 25 ago. (askanews) - "L'episodio della violenza di gruppo è molto grave ma la città non va colpevolizzata, dobbiamo favorire un cambiamento culturale ...“Sapevano perfettamente di commettere qualcosa di gravissimo, di commettere un delitto contro l’umanità, e se ne sono vantati”: a ...