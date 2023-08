Stupro di gruppo a Palermo | le chat per vantarsi | “Un macello | ci siamo divertiti”

Leggi su repubblica

(Di venerdì 25 agosto 2023) Il minorenne del branco torna in carcere. Per la gip non è un fake il video in cui si vantava su TikTok dopo la liberazione. Gli scambi con l’amico: “L’abbiamo ammazzata, è svenuta più di una volta. Brutto così? Troppo forte, invece”