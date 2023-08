Stupro di gruppo a Caivano | in 6 abusano di due 13enni attirate con l’inganno in un edificio isolato

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 25 agosto 2023)di: in 6di due cugine. Vittime e carnefici hanno quasi la stessa età… Una scia dell’orrore porta da Palermo a(hinterland napoletano), dove un branco di adolescenti – e un 19enne – ha abusato per ore di due cuginein un capannone abbandonato fino a qualche mese fa utilizzato dai clan per vendere droga ma poi abbandonato anche dagli spacciatori. Le hanno trascinate lì con, con la scusa di poter giocare senza essere disturbati – racconta Il Mattino, e riprende Il Messaggero – l’avvocato delle vittime Angelo Pisani, che insieme ad Antonella Esposito e Clara Niola ha assunto la difesa delle due ragazzine. Poi, però, «purtroppo il “gioco” si è trasformato ben presto in ...