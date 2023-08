Stupro di Caivano | Borrelli | “Ora servono misure esemplari”

(Di venerdì 25 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minuti “La nuova terribile violenza ai danni di due ragazze, violentate dal branco nel Parco Verde di, a pochi giorni dall’altro episodio analogo accaduto a Palermo, impone l’adozione diper i vigliacchi che in gruppo violentano ragazze indifese. Tutto intorno una coltre spessa di omertà, paura, connivenza e terrore, che stava per impedire a questa tragedia di venire a galla”. Queste le parole del deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilioe di Agostino Galiero portavoce provinciale di Europa Verde e Salvatore Iavarone membro del consiglio federale nazionale di Europa Verde. “Solo grazie al coraggio di due ragazzi, tra i quali la sorella di una delle vittime di violenza, che sono venuti a conoscenza del fatto, le famiglie sono riuscite a denunciare gli ...

...di, nel Napoletano. A denunciare la violenza, che ha dato il via alle indagini, i familiari delle ragazze che intanto sarebbero state allontanate e trasferite in una casa famiglia. Lo...Sono le parole dell'avvocato delle due cugine di 13 anni vittime di unonel Parco verde di, Angelo Pisani. Leggi ......L'episodio risale agli stessi giorni dellodi gruppo a Palermo, di cui è rimasta vittima una 19enne. In quel caso gli arrestati sono sette. Gli orrori del Parco Verde Il Parco Verde di...

Stupro a Caivano al Parco Verde, due cuginette di 13 anni violentate da un gruppo di adolescenti Corriere della Sera

La dura denuncia dell'avvocato Pisani, che difese la famiglia della piccola Fortuna, morta nel 2014 al ParcoVerde, ora assiste le famiglie delle due 13enni violentate: "Le istituzioni non hanno fatto ...L'ultimo episodio, il presunto stupro subito da due ragazzine di 13 anni da parte del branco di coetanei a Caivano, "lascia, se ...