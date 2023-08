(Di venerdì 25 agosto 2023) Ancora un altro intervento del tribunale amministrativo in merito ad una bocciatura a: unoveneziano è statoagli esami di stato del 2022 ma, dopo essersi rivolto al TAR, le cose sembrano cambiare per lui (in bene). L'articolo .

Nel luglio 2022, racconta oggi Il Messaggero , il ragazzo è statoalla maturità con un ... il giudizio dei suoi professori era comunque buono: "Nel complesso loè riuscito a ...... se pensiamo che nell'anno scolastico 2020/21 quasi unonon italiano su cinque è stato', ha concluso. Raimo se la prende anche con Valditara , che ha subito detto di voler leggere ...L'accesso ai corsi non prevede nessun tipo di limitazione, sia che losia stato, sia nel caso abbia scelto volontariamente di interrompere gli studi. Ovviamente, per il recupero ...

Studente bocciato alla maturità fa ricorso. Il Tar gli dà ragione e dice alla scuola: “Sia promosso col minimo” Orizzonte Scuola Notizie

I prof lo avevano bocciato alla maturità. Ma per il Tar del Veneto senza motivare a dovere la decisione, in particolare il salto all’indietro dal ...I prof lo avevano bocciato alla maturità. Ma per il Tar del Veneto senza motivare a dovere la decisione, in particolare il salto all’indietro dal ...