Stretta sulla cannabis light | cosa cambia con il decreto che prevede l’inserimento del Cbd nelle sostanze stupefacenti

Leggi su open.online

(Di venerdì 25 agosto 2023) Si riduce la possibilità di acquistare«da ingerire», in Italia, dopo la pubblicazione in Gazzetta delfirmato dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, che revoca la sospensione di quello del 2020 che inseriva il Cbd nella lista dei medicinali da. Pertanto, ogni uso non farmacologico degli estratti disaranno illeciti. In farmacia ci sono diverse categorie in vendita di prodotti a base di cbd, ma il divieto per ora riguarda solo la vendita senza ricetta di quelli a base di cannabidiolo da ingerire. Non interessa, quindi, la vendita del prodotto da fumare che si trova nei negozi dilegale. No si esclude però che il blocco, come evidenzia Repubblica, possa diventare ancora più restrittivo. L’intenzione ...