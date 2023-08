Quando parla dell'Iran Andreaunisce competenza e sentimento. Perché l'esperienza da allenatore a Teheran, come tecnico dell'Esteghlal, gli è rimasta dentro sia dal punto di professionale che umano ed è per questo che ...Quando parla dell'Iran Andreaunisce competenza e sentimento. Perché l'esperienza da allenatore a Teheran, come tecnico dell'Esteghlal, gli è rimasta dentro sia dal punto di professionale che umano ed è per questo che ...

Stramaccioni esclusivo: “Azmoun Talento vero, può fare benissimo” Corriere dello Sport

Quando parla dell’Iran Andrea Stramaccioni unisce competenza e sentimento. Perché l’esperienza da allenatore a Teheran, come tecnico dell’Esteghlal, gli è rimasta dentro sia dal punto di professionale ...Ascolti DAZN Serie A 2023-24 1a Giornata: il dato complessivo supera i 4,2 milioni, La prima giornata della Serie A 2023/24 in onda su DAZN, raggiunge quasi i 3,7 milioni di ascolto complessivo (3.674 ...