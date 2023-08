Statale 163 | work in progress | riapertura per il weekend

(Di venerdì 25 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRiaprirà sicuramente per il prossimo fine settimana sabato 26 e domenica 27 agosto il tratto di strada163 tra Maiori e Cetara dove sono in corso da parte di Anas, con l’impresa Cardine, i lavori di messa in sicurezza del costone roccioso, danneggiato dall’incendio dello scorso 12 agosto. Anche se l’ordinanza dell’Anas parla di tutti i fine settimana, di apertura con senso unico alternato, la conferenza dei sindaci è stata più cauta e si è data appuntamento alla prossima settimana per fare un punto dei lavori in corso e capire se ci sarà davvero la possibilità di garantire la circolazione sulla strada nei. La preoccupazione dei sindaci è infatti quella di arrivare ad una situazione di sicurezza prima dell’apertura delle scuole fissata al 13 settembre quando le conseguenze sulla viabilità con il blocco dalle 8 ...

Sulla strada'Amalfitana' , nelle giornate di sabato e domenica saranno sospesi i lavori di somma urgenza attualmente in corso da parte del Comune di Maiori per la messa in sicurezza del versante ...Sabato 26 agosto e domenica 27 agosto la strada, interessata da lavori di messa in sicurezza in zona Capo d'Orso, riaprirà seppur a senso unico alternato. A darne notizia è la Conferenza dei sindaci della Costa d'Amalfi a seguito dell'...

