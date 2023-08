Stasera in tv Flavio Insinna presenta gli speciali di “Techeteche Show” | si inizia con Gianni Morandi

Leggi su amica

(Di venerdì 25 agosto 2023) Dopo il successo della striscia quotidiana, non poteva che arrivare anche la versione lunga. In prima serata.in tv va in onda la prima delle tre puntate spciali di Techeteche Show. Per tre venerdì, su Rai 1.conduce “Techeteche Show” Il programma, condotto da, offrirà il ritratto di 3 grandi dello spettacolo attraverso un viaggio nei loro luoghi del cuore. Oltre a una selezione accurata di repertori rari e preziosi provenienti dalle Teche Rai. Vero e proprio pozzo delle meraviglie che racchiude la storia dell’Italia passando per il piccolo schermo. «Sarò come gli addetti alle porte girevoli dei grandi alberghi. Con frac, cilindro e bastone dirò al pubblico ...