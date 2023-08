“Sta per abdicare” La terribile profezia di Nostradamus diventa sempre più ‘reale’ Anche la stampa inglese è d’accordo

(Di venerdì 25 agosto 2023) Ladisu Re Carlo d’Inghilterra. A rendere nota la faccenda è Mario Reading, un esperto di profezie del noto sensitivo, ha fatto notare che i “segnali” ci sono tutti e che l’uomo starebbe ad un passo dal lasciare spazio al figlio William. Tutto parte, secondo la previsione, da quando Carlo sposò Lady Diana ormai più di trent’anni fa. La cosa si basa su quello che successe in seguito: la relazione extraconiugale con Camilla, ora Regina. Da quello che direbbero i profetici di, la salita al trono di Carlo III sarebbe solo “temporanea” e potrebbe essere seguita da un “un uomo che non si sarebbe mai aspettato dire re“, dice la. >> “Urlava dalla finestra”. Incatena la moglie al pavimento e le taglia i capelli col machete, ...

... un uomo grande, grosso e rasato che è diventato famoso suoi social perchésempre attorno alla ... con David Beckham in testa, ha deciso di affiancare a Messi e alla sua famiglia un ex soldato......lettera all'Istituto l'associazione avanza sette quesiti con la finalità di fare chiarezza sul passaggio alla newco "tutelare i risparmiatori". "L'associazione Codici " si legge in una nota "......lettera all'Istituto l'associazione avanza sette quesiti con la finalità di fare chiarezza sul passaggio alla newco "tutelare i risparmiatori". "L'associazione Codici " si legge in una nota "...

L'India sta per atterrare sul Polo Sud della Luna, le immagini catturate dalla sonda Chandrayaan-3 La Stampa

(Reuters) - Stellantis sta valutando la possibilità di lanciare una partnership con il produttore cinese di veicoli elettrici Zhejiang Leapmotor nel tentativo di espandere la propria presenza nel più ...Ormai il dibattito sulla crisi tra Harry e Meghan si sviluppa su due fronti. Da un lato chi dice che sono una coppia moderna, non hanno bisogno di stare sempre assieme, se i paparazzi li fotografano o ...