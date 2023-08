SS 163 “Amalfitana” aperta nel fine settimana nel comune di Maiori

(Di venerdì 25 agosto 2023) Sulla strada statale 163 “”, nelle giornate di sabato e domenica saranno sospesi i lavori di somma urgenza attualmente in corso da parte deldiper la messa in sicurezza del versante interessato dall’incendio dello scorso 12 agosto, in località Capo D’Orso. La statale sarà pertanto regolarmenteal traffico, con transito regolato a senso unico alternato, come concordato presso la Prefettura di Napoli. Dal lunedì al venerdì resterà invece in vigore la chiusura del tratto nella fascia oraria compresa tra le ore 8:00 e le ore 16:00. Le attività, eseguite daldie finanziati con fondi del Genio Civile e della Protezione Civile Regionale per un importo complessivo di circa 350mila euro, avranno una durata di 45 giorni e riguarderanno, nel ...

